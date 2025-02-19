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Царьград

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ПВО "Бук-М2" сбила ракеты HIMARS на ДНР: успешная операция войск "Центр"

ПВО "Бук-М2" сбила ракеты HIMARS на ДНР: успешная операция войск "Центр"

Группировка "Центр" успешно перехватила ракеты HIMARS на красноармейском направлении в ДНР. Используя ЗРК "Бук-М2", русские войска надежно защитили передовые позиции, оперативно уничтожив воздушную угрозу.

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