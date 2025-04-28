Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка за миллион

Загранпаспорт Владимира Жириновского ушел с молотка за целый миллион рублей. В Санкт-Петербурге разгорелись нешуточные страсти на аукционе, где главным лотом стал заграничный паспорт покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии