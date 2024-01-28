После смертельного ДТП на Кубани с участием автобуса возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП на Кубани с участием автобуса возбуждено уголовное делоСледователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Павловском районе Краснодарского края по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».