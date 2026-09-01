Путин пояснил, почему Россия не наносит удары по руководству Украины

Россия не наносит удары по руководству Украины, поскольку для урегулирования конфликта и решения связанных с этим вопросов необходимы люди, с которыми можно вести диалог.
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А еще третьего дня утверждал: там ( у бандер) не с кем разговаривать ????