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ИА Регнум

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Путин пояснил, почему Россия не наносит удары по руководству Украины

Путин пояснил, почему Россия не наносит удары по руководству Украины

Россия не наносит удары по руководству Украины, поскольку для урегулирования конфликта и решения связанных с этим вопросов необходимы люди, с которыми можно вести диалог.

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