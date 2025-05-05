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Трамп раскрыл нового участника мирного процесса по Украине: главные новости СВО за 5 мая

Трамп раскрыл нового участника мирного процесса по Украине: главные новости СВО за 5 мая

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп ждет скорейшего начала совместной работы над заключением мира на Украине с турецким лидером Эрдоганом, в Вооруженных силах Украины появился целый батальон смертников-штурмовиков, а угрозы Владимира Зеленского в адрес России на Западе назвали волей к смерти.

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