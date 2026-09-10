Четыре брака, измены и потеря имущества в Турции: непростая судьба звезды «6 кадров» Галины Даниловой

Шоу «6 кадров» принесло Галине Даниловой всенародную узнаваемость, но за пределами телеэкрана её жизнь складывалась по совсем другим законам.
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