На Ямале с 10 мая введен пожароопасный сезон, который продлится до 21 сентября. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители профильных ведомств, курирующих обстановку с природными пожарами в округе.
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