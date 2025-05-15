В Поморье действует центр пробации для бывших осуждённых

Его задача — помочь освобождённым из мест лишения свободы вернуться к обычной жизни.Специалисты центра оказывают помощь в соответствии с индивидуальной программой ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.
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