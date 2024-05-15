«Яндекс Маркет» начал продавать товары для туризма под своим брендом Outstep

«Яндекс Маркет» начал продавать сапборды под новой собственной торговой маркой Outstep, в дальнейшем планируется увеличить количество товаров для туризма, которые будут выпускать под этой торговой маркой, пишет «Ъ».
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