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FiNE NEWS

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Врач прокомментировала необходимость ревакцинации от туберкулеза из-за нового штамма

Врач прокомментировала необходимость ревакцинации от туберкулеза из-за нового штамма

Появление нового штамма туберкулеза вызвало вопросы о необходимости ревакцинации. Врач-инфекционист подробно разъяснила, стоит ли проводить повторную вакцинацию в связи с изменениями в возбудителе заболевания.

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