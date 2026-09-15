Врач прокомментировала необходимость ревакцинации от туберкулеза из-за нового штамма

Появление нового штамма туберкулеза вызвало вопросы о необходимости ревакцинации. Врач-инфекционист подробно разъяснила, стоит ли проводить повторную вакцинацию в связи с изменениями в возбудителе заболевания.
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