За сутки в России подтверждено 14723 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7704 2 Московская область 953 3 Санкт-Петербург 862 4 Нижегородская область 184 5 Республика Бурятия 170 6 Воронежская область 165 7 Ростовская область 157 8 Свердловская область 136 9 Республика Крым 127 10 Красноярский край 116 11 Иркутская область 112 12 Саратовская область 110 13 Краснодарский край 104 14 Кировская область 102 15 Пермский край 102 16 Ленинградская область 101 17 Новосибирская область 95 18 Смоленская область 94 19 Брянская область 94 20 Республика Саха (Якутия) 93 21 Ульяновская область 93 22 Республика Башкортостан 93 23 Тверская область 92 24 Калининградская область 89 25 Волгоградская область 89 26 Забайкальский край 87 27 Челябинская область 87 28 Архангельская область 82 29 Хабаровский край 81 30 Ярославская область 79 31 Ханты-Мансийский автономный округ 75 32 Омская область 75 33 Пензенская область 73 34 Кемеровская область 73 35 Мурманская область 70 36 Республика Карелия 69 37 Оренбургская область 69 38 Тульская область 64 39 Белгородская область 64 40 Алтайский край 64 41 Тамбовская область 63 42 Ставропольский край 62 43 Ивановская область 61 44 Курская область 61 45 Приморский край 60 46 Тюменская область 59 47 Самарская область 58 48 Липецкая область 57 49 Вологодская область 54 50 Рязанская область 53 51 Республика Коми 50 52 Калужская область 50 53 Сахалинская область 49 54 Республика Хакасия 49 55 Республика Чувашия 48 56 Орловская область 47 57 Владимирская область 47 58 Республика Дагестан 46 59 Псковская область 44 60 Костромская область 41 61 Амурская область 41 62 Астраханская область 40 63 Удмуртская Республика 40 64 Новгородская область 39 65 Севастополь 35 66 Томская область 35 67 Республика Татарстан 33 68 Курганская область 31 69 Республика Мордовия 30 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26 71 Республика Алтай 23 72 Республика Марий Эл 23 73 Республика Калмыкия 21 74 Камчатский край 14 75 Кабардино-Балкарская Республика 13 76 Карачаево-Черкесская Республика 12 77 Республика Адыгея 9 78 Республика Ингушетия 9 79 Республика Северная Осетия-Алания 8 80 Чеченская Республика 8 81 Республика Тыва 7 82 Ненецкий автономный округ 6 83 Еврейская автономная область 6 84 Магаданская область 5 85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.