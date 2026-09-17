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Премия на российскую нефть ESPO к Brent в Китае обновила рекорд

Премия на российскую нефть ESPO к Brent в Китае обновила рекорд

Для российской нефти ESPO с поставкой в китайскую провинцию Шаньдун премия достигла исторического максимума на фоне резкого изменения ситуации на мировом рынке.

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