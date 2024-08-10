В АТОР рассказали о способе получить шенгенскую мультивизу

В первой половине года количество заявок на итальянские визы увеличилось более чем на 30 процентов В консульстве Италии россияне могут получить шенгенскую мультивизу, действующую от одного года до двух лет.
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