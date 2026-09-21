Житель Боровского округа погиб в спецоперации

Прощание пройдет у Дома культуры «Полет» в Ермолино 22 сентября в 13:30.22 сентября в Ермолино Боровского округа состоится прощание с Антоном Кирпичевым, погибшим в спецоперации.
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