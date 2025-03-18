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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернов о возможном чемпионстве «Спартака»: «Даже глупо такое говорить. Ребята хотят максимально выкладываться и делать работу»

Команда тренера Деяна Станковича находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка в 21 матче.

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