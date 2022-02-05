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Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США осуждают решение России закрыть московское бюро DW

Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США осуждают решение России закрыть московское бюро DW

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США спустя сутки заявили, что осуждают решение правительства России закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве, говорится в сообщении госдепартамента в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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