Ветераны Великой Отечественной войны в Новосибирской области к 9 мая получат 80 тысяч рублей

Выплаты также предусмотрены для тружеников тыла и других категорий жителей.В апреле и мае 2025 года участники и ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, труженики тыла, а также другие категории граждан, имеющих право на льготы, получат дополнительную единовременную выплату.