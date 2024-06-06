На Ямале началась речная навигация

Первые суда уже начали курсировать между Салехардом. Жители поселков Березово, Питляр, Горки, Лопхари, Казым-Мыс, Мужи и Катравож могут воспользоваться водным транспортом, чтобы добраться до областной столицы.
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