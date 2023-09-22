Замглавы ЦКБ «Рубин» рассказал о возможностях нового подводного беспилотника «Аргус»

Владимир Самборский

Наверно,это надо для очень серьезных операций... Но нужно и что-то попроще (не из титана) - например,пройти по Днепру и взорвать мосты,по которым идет вооружение хохлам. Главное - хороший объем взрывчатки,чтобы уничтожить бык моста. Или им такие задачи МО не ставит?