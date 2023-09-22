Военное обозрение

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Замглавы ЦКБ «Рубин» рассказал о возможностях нового подводного беспилотника «Аргус»

Замглавы ЦКБ «Рубин» рассказал о возможностях нового подводного беспилотника «Аргус»

Разработанный в ЦКБ "Рубин" новейший подводный беспилотник "Аргус" способен находиться на глубине до 6 км до полугода, ожидая команды к действию.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Наверно,это надо для очень серьезных операций... Но нужно и что-то попроще (не из титана) - например,пройти по Днепру и взорвать мосты,по которым идет вооружение хохлам. Главное - хороший объем взрывчатки,чтобы уничтожить бык моста. Или им такие задачи МО не ставит?
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