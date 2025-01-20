Каллас: слова Трампа о Гренландии оказывается были обращены к Китаю

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о территориальной принадлежности Гренландии были знаком для Китая − таким образом избранный президент США хотел продемонстрировать мощь Америки, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью европейским СМИ, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии