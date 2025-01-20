Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Каллас: слова Трампа о Гренландии оказывается были обращены к Китаю

Каллас: слова Трампа о Гренландии оказывается были обращены к Китаю

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о территориальной принадлежности Гренландии были знаком для Китая − таким образом избранный президент США хотел продемонстрировать мощь Америки, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью европейским СМИ, передает ТАСС.

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Комментарии
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саша пупкин
Оо, раздуплилась)))
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
А вы, шавки, не знаете как лизнуть у папы.
Ответить
10 час.

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