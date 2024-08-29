В РФ отметили дефицит европейских и японских авто с пробегом

В России наблюдается дефицит автомобилей с пробегом европейских, японских и корейских марок. Об этом 29 августа «Известиям» рассказал заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Авилон» Роман Титов.
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