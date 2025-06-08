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О получении "стратегически ценных данных" об Израиле сообщила разведка Ирана

О получении "стратегически ценных данных" об Израиле сообщила разведка Ирана

Тегеран проинформировал об успешной разведоперации против Израиля. Получено "огромное количество стратегически ценной информации", заявил в воскресенье, 8 июня 2025 года, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

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