Эмигрировавший Таир Мамедов жестко высказался о ситуации в мире: «Прекрасная Россия будущего, как Нарния. Фантастическая»

Комик Таир Мамедов, хорошо известный российскому зрителю ранее благодаря участию в программе Comedy Club, начал успешное развитие на ТВ также в качестве режиссера и быстрыми шагами шел на вершину славы, однако, как оказалось, для него этого было недостаточно.