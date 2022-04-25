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Эмигрировавший Таир Мамедов жестко высказался о ситуации в мире: «Прекрасная Россия будущего, как Нарния. Фантастическая»

Эмигрировавший Таир Мамедов жестко высказался о ситуации в мире: «Прекрасная Россия будущего, как Нарния. Фантастическая»

Комик Таир Мамедов, хорошо известный российскому зрителю ранее благодаря участию в программе Comedy Club, начал успешное развитие на ТВ также в качестве режиссера и быстрыми шагами шел на вершину славы, однако, как оказалось, для него этого было недостаточно.

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