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Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

На большей части территории Подмосковья 5 апреля спрогнозировали второй класс пожарной опасности. В Волоколамском и Клинском лесничествах установится третий класс, а в Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс пожарной опасности.

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Maxim
Проверить Щёлковское лесничество - на вывод из ЛесФонда, виновных - в ГУЛАГ, в Заполярье..
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