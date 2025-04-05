Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные

На большей части территории Подмосковья 5 апреля спрогнозировали второй класс пожарной опасности. В Волоколамском и Клинском лесничествах установится третий класс, а в Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс пожарной опасности.