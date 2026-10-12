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RT Russia

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Вучич заявил, что его волнуют протесты во Франции

Вучич заявил, что его волнуют протесты во Франции

Экс-президент Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич заявил, что его серьёзно беспокоит ситуация во Франции.

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