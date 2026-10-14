ВС РФ уничтожили позиционный район боевиков на Ореховском направлении

На Ореховском направлении российские военнослужащие разбили позиционный район противника. По данным разведки, уничтожены как замаскированные опорные пункты, так и узлы управления дронами ВСУ.
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