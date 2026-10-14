Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ уничтожили позиционный район боевиков на Ореховском направлении

ВС РФ уничтожили позиционный район боевиков на Ореховском направлении

На Ореховском направлении российские военнослужащие разбили позиционный район противника. По данным разведки, уничтожены как замаскированные опорные пункты, так и узлы управления дронами ВСУ.

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