Сколько стоит собрать ребенка в школу: подорожало не все

Полный список экипировки к 1 сентября. фото: Elena Yurkina/Legion MediaНовый учебный год приближается невероятно быстро, а будущие первоклассники уже представляют, как поразят сверстников пеналом с «Роблоксом» (компьютерная игра) или самыми блестящими бантами.