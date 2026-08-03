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Сколько стоит собрать ребенка в школу: подорожало не все

Сколько стоит собрать ребенка в школу: подорожало не все

Полный список экипировки к 1 сентября. фото: Elena Yurkina/Legion MediaНовый учебный год приближается невероятно быстро, а будущие первоклассники уже представляют, как поразят сверстников пеналом с «Роблоксом» (компьютерная игра) или самыми блестящими бантами.

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