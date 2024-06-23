🔴В Ялте мужчина упал с подпорной стены в реку 22 июня мужчина упал с высоты около четырех метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
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🔴В Ялте мужчина упал с подпорной стены в реку 22 июня мужчина упал с высоты около четырех метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.