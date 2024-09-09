Минувшей ночью Израиль подверг массированным обстрелам территорию Сирии. Авиация и беспилотники нанесла удары по центральной провинции Хама из воздушного пространства Ливана и со стороны Средиземного моря.
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