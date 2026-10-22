Пропавший 86-летний Борис Колотушкин из села Затишье нуждается в медицинской помощи, добровольцы «ЛизаАлерт» объявили его поиски и просят о помощи.
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