Вышел трейлер западной версии игры по аниме «Убийца гоблинов », которая стои...

Вышел трейлер западной версии игры по аниме «Убийца гоблинов », которая стоит 5014 рублей на ПККомпания Red Art Games анонсировала западную версию игры по аниме «Убийца гоблинов» Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast, которая сейчас доступна только на японском языке.