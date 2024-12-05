Два застройщика Екатеринбурга вошли в десятку самых надежных в России

Российская независимая площадка девелоперов России и стран СНГ «Все о стройке» на фоне волатильности экономики и возможных колебаний на рынке строительных материалов провела анализ надежности застройщиков, основанный на оценке жителей проектов застройщика, оставленной в отзывах на платформах Яндекс и 2GIS.