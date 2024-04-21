Продюсер Рудченко: Киркоров поддержал лидеров оппозиции Молдавии

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отметил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приняли решение поддержать лидеров оппозиции в Молдавии и поэтому выступили на их съезде в Москве.
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