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Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье шоу Малахова и ушла из студии

Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье шоу Малахова и ушла из студии

Телеведущая Лера Кудрявцева дала волю эмоциям на шоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова. Она плеснула водой в лицо одного из гостей.

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Комментарии
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ОЕ
Ольга Еременок
Свои эмоции держи при себе! Кто ты такая? Что позволять себе такое?
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15 час.
Людмила Взятышева
Правильно и сделала. Я смотрела передачу.
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13 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
Я смотрела передачу. Раньше я Кудрявцеву уважала и даже очень. А после этого случая она просто базарная баба. Ты же медийный человек. И так не сдерживать свои эмоции!!!посмотри на себя в зеркало, ты что прямо так и живёшь по всем правилам? Про тебя тоже много что написано. А ты просто БАБА.
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5 час.

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