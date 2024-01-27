Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье шоу Малахова и ушла из студии

EJ

Elvyra Jariomenko

Я смотрела передачу. Раньше я Кудрявцеву уважала и даже очень. А после этого случая она просто базарная баба. Ты же медийный человек. И так не сдерживать свои эмоции!!!посмотри на себя в зеркало, ты что прямо так и живёшь по всем правилам? Про тебя тоже много что написано. А ты просто БАБА.