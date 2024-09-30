Идею передачи родителям пенсионных баллов назвали «полезной мыслью»

Такое заявление сделал Валерий Рязанский Председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский в интервью RT назвал «полезной мыслью» намерение внести законопроект, позволяющий детям передавать своим родителям пенсионные баллы.
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