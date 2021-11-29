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Болгарские родители возмущены, и это не их вина — директор школы в Софии

Болгарские родители возмущены, и это не их вина — директор школы в Софии

Младшие школьники уже три недели посещают в школу, проходя тестирование, однако тестов хватит до конца этой недели, после чего они должны идти домой, пояснила Елена Карпачева, директор школы в Софии, 29 ноября передает Болгарское национальное радио.

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