Мы углубились в биографии звезд и раздобыли факты, которые удивят даже фанатов. Кто умеет драться в реальной жизни, чья говорящая… Источник Открыть "Оказались “крутышками”: 8 звёзд, удививших неожиданными умениями" на FiNE NEWS.