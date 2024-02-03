Мы углубились в биографии звезд и раздобыли факты, которые удивят даже фанатов. Кто умеет драться в реальной жизни, чья говорящая… Источник Открыть "Оказались “крутышками”: 8 звёзд, удививших неожиданными умениями" на FiNE NEWS.
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