В центре Махачкалы днём 5 мая произошёл кровопролитный инцидент. На оживлённом перекрёстке улиц Керимова и Магомедтагирова два молодых человека открыли […] The post Махачкала: нападение со многими неизвестными appeared first on Медиакратия.
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