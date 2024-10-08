рейды по кафе, где отдыхают мигранты (в том числе, на основании жалоб граждан), становятся в Петербурге тенденцией.
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рейды по кафе, где отдыхают мигранты (в том числе, на основании жалоб граждан), становятся в Петербурге тенденцией.