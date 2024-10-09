Китай анонсировал ответные высокие пошлины на автомобили с ДВС из Европы

Поскольку Европейский союз одобрил огромные пошлины на китайские электромобили, Пекин начинает давать отпор, анонсировав «антидемпинговые меры», направленные изначально на бренди (алкогольный напиток) из ЕС, а также прямо заявив, что Китай рассматривает возможность введения более высоких пошлин на автомобили с ДВС из Европы.