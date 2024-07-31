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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов о 4:0 с «Акроном»: «Реакция у «Рубина» на 0:4 от «Зенита» была хорошая. Мы сборы провели в 18 человек – важно иметь обойму, чтобы сохранять уровень и в чемпионате, и Кубке» 

– Куражная игра, и счет это отображает. Какие замечания команде? – После фазы атаки есть фаза обороны, но мы продолжали переживать за эпизод, который не завершили, и медленно реагировали.

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