Путин призвал к срочным мерам против интернет-мошенничества в России

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. В России проблема телефонного и интернет-мошенничества достигла угрожающих масштабов, и необходимо срочно принимать меры, заявил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.
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