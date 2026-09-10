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Художника-постановщика «Ликвидации» арестовали по делу о госизмене

Художника-постановщика «Ликвидации» арестовали по делу о госизмене

Арестован по уголовному делу о госизмене художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов, об этом 10 сентября сообщает РБК.

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