Глава МИД Финляндии заявил, что ожидает приостановки переговоров с Турцией о вступлении в НАТО «на пару недель»

Руководитель финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто заявил о том, что он ожидает приостановки переговоров с Анкарой о присоединении к Североатлантическому альянсу «на пару недель».
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