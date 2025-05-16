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«Не налезают ни одни джинсы»: невестка Валерии недовольна фигурой после родов

«Не налезают ни одни джинсы»: невестка Валерии недовольна фигурой после родов

Около месяца назад сын Валерии Арсений и его супруга Лиана стали родителями во второй раз. Молодая мама делится с подписчиками своими буднями, а также рассказывает о своих переживаниях, связанными не только с детьми.

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