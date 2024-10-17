Звезда сериала «Последний богатырь. Наследие» Дмитрий Лысенков: «Трудовая книжка у меня дома, и никому она не нужна»

К выходу новых эпизодов сериала-блокбастера START «Последний богатырь. Наследие» Дмитрий Лысенков рассказал, чем его привлекла роль горбуна-заики, у кого он готов сниматься бесплатно и почему ностальгирует по Бузовой 10-летней давности.