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Смешные мемы и картинки о кудрявых и кучерявых

Смешные мемы и картинки о кудрявых и кучерявых

Смешно, как ни крути! Шутки про тех, кто сам себя накручивает, и про тех, кто такой от природы. Сегодня праздник у тех, кто кучеряво живет: День завитушек, кудряшек, локонов, волют (читайте здесь, что это за приблуда) и вензелей отмечается 16 октября!Кудри — одно из самых неоднозначных явлений природы: те, у кого их нет, мечтают ими обзавестись, а те, у кого они есть, мечтают от них избавиться.

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