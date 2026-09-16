Смешные мемы и картинки о кудрявых и кучерявых

Смешно, как ни крути! Шутки про тех, кто сам себя накручивает, и про тех, кто такой от природы. Сегодня праздник у тех, кто кучеряво живет: День завитушек, кудряшек, локонов, волют (читайте здесь, что это за приблуда) и вензелей отмечается 16 октября!Кудри — одно из самых неоднозначных явлений природы: те, у кого их нет, мечтают ими обзавестись, а те, у кого они есть, мечтают от них избавиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым