В Хабаровском крае экипажи Су-34 ВВО отработали мероприятия боевой подготовки в парах и звеньях

В Хабаровском крае экипажи Су-34 ВВО отработали мероприятия боевой подготовки в парах и звеньях

Летчики выполнили взлеты с аэродрома, отработали отражение средств воздушного нападения условного противника и нанесли условный авиационный удар по специализированному полигону.

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