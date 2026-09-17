Театр «Человек» открыл 53-й сезон: новые премьеры, творческие проекты и встречи с артистами

Театр «Человек» открыл 53-й театральный сезон. Накануне, 15 сентября, в театре состоялся традиционный сбор труппы — первая после летнего перерыва встреча руководства, артистов и сотрудников, на которой были представлены основные творческие планы на сезон 2026/2027.