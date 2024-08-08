Покушение на Путина: Теперь маневры нашего флота накануне Дня ВМФ стали понятны

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Виталий
Ну да... И сделать из него нового &quot;великомученика&quot; Навроде какого-нибудь Бандеры... Нет уж, пусть до времени малость поживет ещё. Тем более, что от него ничего толкового ожидать не приходится.
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7 час.

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